New York Unité Spéciale - S14 E22 - Blessures du passé

En sortant du poste de police, Rollins se fait tirer dessus. Puis, c’est le fils de l’ancienne supérieure de Fin et la petite amie d’un baron de la drogue qui se font assassiner. Benson finit par faire le rapprochement et par se demander pourquoi ce tireur d’élite s’en prend à l’entourage de Fin. Ils demandent leur avis à Luis, l’ancien coéquipier de Fin, dont la femme vient de mourir, et à sa fille. La balistique leur apprend que les balles proviennent d’un pistolet ancien et très rare. Ils comprennent que cette arme est liée à Luis.