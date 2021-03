New York Unité Spéciale - S14 E23 - Une autre vie

Benson et Amaro sont chargés d’enquêter sur l’agression subie par une jeune femme retrouvée inconsciente dans une barque, juste derrière la demeure du maire de New York. La victime étant dans le coma, ils vont devoir remonter le fil des dernières heures en retrouvant les personnes qu’elle a rencontrées au cours d’un festival de musiques du monde. Mais au fur et à mesure que l’enquête avance, les deux enquêteurs se rendent compte que cette mère de deux enfants semblait mener une autre vie.