New York Unité Spéciale - S15 E01 - Au secours d'Olivia

Benson se réveille dans son appartement aux mains de Lewis, le violeur en série que les enquêteurs étaient parvenus à arrêter, mais qui s'est toujours débrouillé pour échapper à la justice lors des procès. Cassidy, inquiet de ne pas avoir de nouvelles, passe au bureau. Cragen, qui avait donné un congé à sa subordonnée, envoie Rollins et Fin chez elle pour voir si tout va bien. Une course-poursuite s'engage alors entre le ravisseur et les enquêteurs. Ils interrogent l'avocate de Lewis, qui leur apprend qu'elle a dîné la veille avec lui à Long Island chez ses parents. Sur place, ils trouvent son père assassiné et sa mère violée et torturée, attachée dans un placard.