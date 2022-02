New York Unité Spéciale - S15 E02 - Voleurs de vies

Un petit garçon est abandonné en plein New York, à Times Square, par son père, qui a pris peur à la vue d'un policier. Les enquêteurs parviennent à localiser la maison où il habitait et découvrent qu'il a passé sa vie enfermé à la cave, dans une cage, en compagnie de sa mère et d'une autre femme, laissée sur place, sous l'autorité d'un couple qui se faisait appeler «maman et papa». La mère du petit, Kayla, est arrêtée dans un magasin : elle s'est fait arrêter exprès pour échapper à «papa», qui l'avait enlevée alors qu'elle était petite fille, et l'a gardée enfermée pendant onze ans. C'est, enfin, «maman» qui est retrouvée dans un restaurant : elle aussi avait disparu à douze ans et a passé dix-huit ans sous l'égide du mystérieux ravisseur. Olivia, encore fragile après son propre enlèvement, craque pendant l'interrogatoire de «maman» et est renvoyée chez elle par Cragen.