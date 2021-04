New York Unité Spéciale - S15 E03 - Préjugés ordinaires

Suite à plusieurs viols commis selon toute vraisemblance par le même homme, les détectives décident de diffuser un portrait-robot, d’arrêter et de fouiller dans la rue tous les individus correspondant à son signalement. Au même moment, Janice Castille, une célèbre chef étoilée, pensant être suivie par un jeune homme ressemblant au portrait, est prise de panique et tire sur lui. Le jeune homme succombe à sa blessure quelques heures plus tard, à l’hôpital. Ils finissent par arrêter le violeur, qui n’est pas celui qui vient d’être tué. Barba décide de poursuivre Janice Castille, qu’il soupçonne d’avoir commis un crime racial. Mais celle-ci, par le biais de son avocat, s’en défend fermement et assure avoir tiré en situation de légitime défense.