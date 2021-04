New York Unité Spéciale - S15 E07 - Petite dissonance

Deux petits garçons accusent monsieur Jackie, le professeur de musique de leur école maternelle de les avoir suivis aux toilettes, puis de leur avoir fait subir des attouchements sexuels avec un sex-toy. Leurs témoignages concordent et leur ADN est retrouvé sur l'objet. Rollins émet des réserves et suggère de procéder avec discrétion car le professeur est aussi coach vocal dans l'émission «American Diva» et commence à être très connu du grand public. Lors de son arrestation, les médias se déchaînent et Benson et Amaro mettent la pression sur Jackie, que tout semble accuser. Le procureur est réticent à l'idée de faire reposer toute l'affaire sur des témoins aussi jeunes.