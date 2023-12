New York Unité Spéciale - S15 E19 - Enfance occultée

Une fillette âgée de six ans, restée seule chez elle pendant deux jours, est sauvée in extremis par les agents de l'unité spéciale. La mère explique qu'elle ne pouvait laisser sa fille à son mari violent car elle craignait pour sa sécurité. Benson et Rollins devinent qu'elle a été traumatisée et découvrent qu'elle a été violée et battue pendant des années par son propre beau-père, qui a même partagé ses photos et ses films sur internet. Les enquêteurs et le substitut Barba doivent prudemment expliquer à la jeune femme, qui a refoulé ces terribles évènements, qu'elle peut demander une compensation financière à tous les hommes condamnés pour possession de ces images pédopornographiques.