New York Unité Spéciale - S15 E21 - Perte de crédibilité

Lewis est mort. Olivia est hantée par ce qui vient d’arriver et ne parvient pas à tourner la page. Elle explique aux affaires internes que Lewis s’est suicidé. Mais le rapport du médecin légiste indique que les circonstances de la mort du violeur sont indéterminées puisqu’il y avait les empreintes de ce dernier et du sergent Benson sur le revolver et des résidus de tir sur eux deux. Personne d’autre n’ayant assisté au suicide, les affaires internes mettent en doute la version du sergent. Le lieutenant Tucker lui propose donc une porte de sortie : déclarer qu’il s’agissait d'une action en état de légitime défense. Mais Olivia refuse de mentir et s’en tient à sa version. Le procureur de Brooklyn décide alors de convoquer un grand jury pour enquêter sur les circonstances de la mort de Lewis et se sert de la confession télévisée d’Olivia pour tenter de la faire inculper.