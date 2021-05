New York Unité Spéciale - S15 E24 - L'enfant inattendu

Amaro est arrêté pour avoir agressé Simon Wilkes. La procureure et l’inspection des services veulent l’envoyer en prison. Mais grâce au soutien indéfectible des membres de l’unité spéciale, il finit par être libéré et il conserve son insigne. Un touriste allemand se fait voler, puis violer dans sa chambre d’hôtel. L’unité spéciale enquête sur la prostituée et le proxénète qui l’ont piégé. Olivia découvre que la prostituée, Ellie Porter, est la mère biologique du bébé inconnu qu’elle a trouvé quatre mois plus tôt. L’inspecteur Benson annonce à la jeune femme que son bébé est dans un foyer d’accueil. Ellie comprend que son proxénète lui a menti quand il lui a dit que son bébé était mort et qu’il l’a, en réalité, vendu à un couple. Olivia parvient ainsi à convaincre la jeune femme de témoigner contre lui, mais elle se fait tuer avant de pouvoir parler devant le grand jury.