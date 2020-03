New York Unité Spéciale - S16 E16 - Fin de romance

Les deux filles d'un écrivain très connu accusent sa nouvelle épouse, Carmen, de lui donner des médicaments contre les troubles de l'érection et d'abuser de lui afin d'avoir un enfant et donc une part d'héritage en plus. Walter Briggs a été victime de plusieurs crises cardiaques et souffre de démence. Il n'est donc pas en état de consentir à des rapports et les efforts physiques risquent de le tuer. Walter souffre d'une nouvelle crise cardiaque et est emmené à l'hôpital. Ses filles demandent une injonction pour avoir un droit de visite. Mais quand elles arrivent dans sa chambre avec les enquêteurs, Carmen l'a déjà fait sortir de l'hôpital, malgré les avertissements des médecins. Ils le retrouvent dans un hangar d'aéroport, alors que Carmen tente de l'emmener au Québec.