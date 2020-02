New York Unité Spéciale - S16 E03 - Triste célébrité

Tensley Evans, une célébrité connue pour ses frasques, s’enfuit d’un centre de désintoxication et provoque un accident de voiture. Nick Amaro intervient et arrête la jeune femme qui lui fait des avances. Au tribunal, Tensley prétend qu’elle a pris la fuite parce que l’officier qui l’a appréhendée lui a proposé de passer la nuit avec elle. Quand elle se rend compte que la police détient la preuve qu’elle ment, elle accuse le psychiatre du centre de désintoxication d’avoir abusé d’elle. En enquêtant, Rollins et Carisi découvrent que la jeune actrice a encore une fois raconté des histoires et qu’elle s’est elle-même rendue coupable de détournement de mineur en ayant des contacts sexuels avec un garçon âgé de quinze ans.