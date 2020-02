New York Unité Spéciale - S16 E04 - Le manifeste

Plusieurs jeunes filles sont agressées au couteau par un homme qui semble les connaître, mais qu'elles ne reconnaissent pas. Poussé par la presse, Dodds, le directeur adjoint des unités spéciales de Manhattan, met la pression à Olivia. La responsable de l'unité a déjà fort à faire car Noah est toujours à l'hôpital. Le médecin qui le soigne prévient sa mère adoptive : il pourrait porter des séquelles des mauvais traitements reçus avant qu'elle ne l'adopte. Les services de protection de l'enfance reprochent aussi à Olivia d'être à son poste et non au chevet de l'enfant. Olivia et Nick interrogent Holden March, le responsable des agressions, mais sans identification formelle, ils doivent le laisser partir. Ils découvrent bientôt qu'il a assassiné un couple de voisins...