New York Unité Spéciale - S16 E06 - L'homme de Glasgow

Trois jeunes adolescentes, Perry, Mia et sa petite sœur, Zoé, se rendent au parc le lendemain d’Halloween, à minuit, dans l’espoir de rencontrer L'homme de Glasgow et d’entrer dans son manoir. Le lendemain matin, dans les bois, un témoin aperçoit un sans-abri penché sur la jeune Zoé, qui est gravement blessée. Les mères de la fillette expliquent à la police que Mia et Zoé ont passé la nuit chez leur amie, Perry, mais qu’elles sont sans nouvelle de leur fille aînée. Rollins et Amaro tentent de retrouver Mia et Perry. Ils rencontrent Charlie Dorsey, alias L'homme de Glasgow, le sans-abri qu’ils suspectent d’avoir enlevé les filles. Ils l’interrogent et constatent qu’ils ont affaire à un homme perturbé. Néanmoins, grâce à lui, ils parviennent à trouver des indices les menant au jeune baby-sitter de Perry qui a inventé l’histoire de L'homme de Glasgow et tracé un plan conduisant à son manoir.