New York Unité Spéciale - S16 E09 - Classé sans suite

L’unité spéciale est confrontée à un violeur qui fait perdre connaissance à des jeunes filles en les étranglant, tôt le matin, et qui fredonne un air religieux au cours de ses agressions. L’inspecteur Rollins se souvient d’un violeur ayant le même mode opératoire qui sévissait à Atlanta, à l’époque où elle y travaillait. Quand elle découvre qu’aucun kit de viol des trois victimes d’Atlanta n’a été analysé, elle se déplace pour les récupérer dans l’espoir d’obtenir l’ADN du violeur. Sur place, elle apprend qu’à l’époque des faits, ses anciens supérieurs, le capitaine Reynolds et le chef Patton, avaient estimé que les victimes n’étaient pas crédibles et mentaient. Amanda semble mal à l’aise face au comportement équivoque de Patton, surtout quand ce dernier lui annonce qu’il prévoit de monter à New York en janvier et qu’il espère la revoir à cette occasion. A New York, l’affaire du "Violeur profil 17" fait les gros titres des journaux et le sergent Benson doit faire un rapport devant ses supérieurs au cours d’un briefing statistique afin d’expliquer pourquoi l’unité spéciale n’a toujours pas de piste.