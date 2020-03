New York Unité Spéciale - S16 E10 - C'est du passé...

Le chef adjoint de l'unité spéciale d'Atlanta, Charles Patton, se rend à une conférence à New York avec ses hommes et sa dernière recrue, l'inspecteur Reese Taymor. Le lendemain, les enquêteurs reçoivent un appel de l'hôpital car la jeune femme a été retrouvée sans connaissance dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel. Elle confie à Olivia qu'elle a été violée par son supérieur, le chef-adjoint Patton. Dodds, son homologue New Yorkais, l'interroge, mais Patton nie et accuse Reese de vouloir se venger car il refusait de quitter sa femme pour elle. Amanda convainc sa collègue de porter plainte et de témoigner au tribunal.