New York Unité Spéciale - S16 E12 - Coup de sang

Le père de Nick Amaro, Nicolas, invite son fils à la soirée de répétition de son mariage. Nick refuse et est révolté d’apprendre que sa mère compte s’y rendre alors que son ex-mari les battait, son fils et elle. Quand sa sœur, Sonya, arrive de Los Angeles accompagnée de Zara, Nick se sent obligé de laisser sa fille assister à la soirée. Au cours de la fête, Nicolas aperçoit sa fiancée, Gabriella, danser de manière suggestive avec un invité. Une bagarre éclate et la jeune Zara appelle son père au secours. En arrivant, Amaro parle avec Gabriella, qui souffre d’un traumatisme crânien. Elle lui raconte que Nicolas l’a trouvée irrespectueuse, s’est emporté et l’a frappée. Mais quand elle comprend qu’elle a affaire au fils de son fiancé, elle est effrayée. Une fois à l’hôpital, elle change de version et Amaro est alors soupçonné de l’avoir intimidée...