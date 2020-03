New York Unité Spéciale - S16 E13 - Quand le brouillard se dissipe...

Olivia et Amanda assistent à une altercation entre une jeune fille et un homme. Elle l'accuse de l'avoir violée dans les toilettes de la pizzeria où il travaille. Immédiatement arrêté, il est relâché sur ordre du substitut car il fait partie des "trois de Brooklyn", trois jeunes accusés d'avoir violé une fille dans un parc, mais libérés après une erreur du laboratoire. Ils demandent à présent des millions en justice à la ville. Le père de l'adolescente, fou de rage, enlève le suspect et le menace pour qu'il avoue. Victime d'une crise d'asthme, il meurt.