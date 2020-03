New York Unité Spéciale - S16 E14 - Du virtuel à la réalité

Alors qu’ils assistent à un tournoi de jeux vidéo, Fin, Carisi et Rollins apprennent qu’une jeune fille a subi une agression sexuelle dans les toilettes. Ils mènent leur enquête et s’aperçoivent que bon nombre de joueurs en veulent personnellement à la patronne de la jeune fille agressée, Raina Punjabi, développeuse d’un jeu vidéo dont le lancement est prévu quelques jours plus tard. Les menaces physiques augmentant, l’équipe propose à Raina de repousser le lancement, mais celle-ci refuse. Elle se fait kidnapper et subit les pires sévices avant d’être sauvée par l’équipe.