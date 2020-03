New York Unité Spéciale - S16 E21 - Double vérité

Michelle Thompson demande l’aide du révérend Curtis pour faire libérer son père, Derek Thompson, qui est emprisonné depuis dix-sept ans pour un crime qu’il n’a pas commis. Le révérend lui présente maître Bayard Ellis, qui travaille pour Le projet innocence. La jeune femme lui explique que sa mère l’a obligée à mentir quand elle avait 6 ans et à prétendre que son père l’avait violée. Maître Ellis demande l’aide de l’unité spéciale pour rouvrir l’enquête. Les inspecteurs découvrent qu’avant le procès de son père, la jeune Michelle avait raconté à son institutrice que sa mère la forçait à mentir et accuser son père d’avoir abusé d’elle. Chose que le procureur et la défense savaient, mais avaient omis de mentionner au jury. Qui plus est, l’unité spéciale apprend qu’Audrey, la mère de Michelle, et l’enquêteur chargé de l’affaire avaient une liaison à l’époque des faits, mais que ni le procureur, ni l’avocate de la défense ne le savaient. Ce nouvel élément permet de rouvrir le procès.