New York Unité Spéciale - S16 E23 - Tout a une fin...

Alors qu’Olivia Benson franchit avec succès les dernières étapes pour pouvoir adopter Noah, elle révèle à l’avocat qui s’occupe de la procédure d’adoption que l’enfant n’est pas de père inconnu. Le père biologique de Noah est Johnny Drake, alias Johnny D., un trafiquant sexuel ultra violent qu’elle a interpellé et dont le procès doit bientôt s’ouvrir. L’avocat de Johnny D. utilise cette information pour tenter de faire acquitter son client, en soutenant que Benson s’est acharnée sur lui pour mieux lui arracher son fils. Amaro annonce à Benson qu’il va tenter l’examen pour devenir sergent, mais après une conversation avec Tucker, Benson explique à Amaro que ses supérieurs refuseront catégoriquement de le promouvoir. Dépité, Amaro renonce à l’examen. Le procès de Johnny D. débute : Ariel, Pilar, Nina et Jessie, les mineures que Johnny D. a violées, séquestrées, torturées et prostituées, auront-elles le courage de résister aux menaces de mort et de témoigner contre lui ?