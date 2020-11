New York Unité Spéciale - S17 E03 - Le signal fort

Avery est une adolescente transgenre de 15 ans qui semble bien dans sa peau. Passionnée de photo, elle décide d’aller au parc après le lycée. Mais elle croise la route de Darius et deux de ses amis, qui ne comprennent pas pourquoi elle porte une jupe et la bousculent en l’insultant. Au cours de la bousculade, Avery bascule du haut d’un pont et les garçons prennent la fuite. Comme il s’agit d’un délit à caractère discriminatoire, l’unité spéciale est prévenue et se charge de l’affaire, promettant aux parents d’Avery de mener l’enquête à son terme. Grâce à des vidéos retrouvées sur les réseaux sociaux, les policiers retrouvent les trois garçons qui ont bousculé Avery.