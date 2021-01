New York Unité Spéciale - S17 E05 - Enquête parallèle

Benson est appelée sur les lieux d’un crime : une femme et sa petite fille ont été violées chez elles et le mari, frappé et forcé à regarder ces atrocités. Le suspect est un homme grand et armé, extrêmement dangereux. Le retrouver est une priorité pour les autorités. Grâce à plusieurs témoignages, ils remontent la piste d’un homme qui s’enfuit en voyant les policiers. Toutes les équipes se lancent donc à sa poursuite et finissent par l’abattre devant un immeuble. Ils affirment qu’il était prêt à leur tirer dessus, mais aucune arme n’est retrouvée sur lui. Le jeune homme finit par succomber à ses blessures et on découvre juste après que son ADN ne correspond pas à celui du violeur.