New York Unité Spéciale - S17 E07 - 13 à la douzaine

L'unité spéciale enquête sur des abus sexuels perpétrés sur mineures au sein d'une famille de dix enfants, très religieuse et suivie par une émission de télé-réalité. Une jeune fille âgée de 13 ans, enceinte, accuse le caméraman de l'émission. Celui-ci ayant subi une vasectomie, il ne peut être le père du bébé et accuse à son tour le fils de la famille, qui a déjà été condamné pour des attouchements. Son casier de mineur avait été scellé par le juge local, membre de la même communauté fermée que les parents et leur pasteur.