New York Unité Spéciale - S17 E09 - Double peine

Lewis Hodda, un homme arrêté pour le kidnapping de Wyatt Morris, un enfant âgé de 7 ans, est aussi soupçonné du viol et du meurtre du petit Hector Rodriguez, qui remonte à 1999 mais qui, pour l’instant, demeure impuni. Alors qu’il devait plaider coupable, Hodda prétend que Benson l’a fait passer aux aveux sous la contrainte et qu’il n’a pas tué le petit Rodriguez. Il refuse de plaider ce qui avait été négocié avec Barba. Il y aura donc un procès, mais puisqu’il est revenu sur ses aveux, l’accusation n’a plus de preuves directes. De plus, la maman du petit Wyatt, qui a été sauvé alors qu’il était détenu par Hodda, refuse que son fils revive ce cauchemar en témoignant au procès. C’est pourtant lui qui pourrait identifier formellement son ravisseur...