New York Unité Spéciale - S17 E13 - L'effet spectateur

Libby, une jeune femme sous l'emprise de la drogue, est abordée dans un café par trois jeunes, qui lui proposent de la ramener chez elle. Ils finissent par l'emmener car elle n'est pas en état de résister. Arrivés à son immeuble, ils essaient de s'introduire chez elle, mais ils sont mis en fuite par un voisin. Ils retournent dans la cour et l'agressent sexuellement. Des voisins entendent du bruit, mais aucun n'intervient ni n'appelle la police, et la jeune femme n'est retrouvée que le lendemain matin, blessée et souffrant d'hypothermie. Les enquêteurs peinent à trouver un témoin car les voisins, gênés, prétendent tous n'avoir rien vu, ni rien entendu.