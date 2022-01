New York Unité Spéciale - S17 E21 - Triste réalité

"L’élue de son cœur" est une émission de télé-réalité : des jeunes gens sont enfermés dans un triplex. Leur but est de former un couple et d’atteindre la finale. Il ne reste plus que trois jeunes hommes et quatre jeunes femmes en lice, dont Gigi et Melanie, qui convoitent toutes les deux Ryan. Elles espèrent bien être l’élue de son cœur pour la grande finale. Lors d’une émission en direct, John Valentine, le présentateur, revient sur la soirée que les deux jeunes femmes ont passée en tête-à-tête avec Ryan. Après une promenade en calèche romantique, Mélanie et Ryan sont revenus au triplex et sont allés dans "La chambre des rêves". Des images prises par une caméra à vision nocturne montrent les deux tourtereaux au lit, mais Mélanie affirme n’en avoir aucun souvenir. Elle n’aurait jamais passé la nuit avec Ryan avant le mariage. Elle l’accuse donc de viol devant?dix millions de téléspectateurs.