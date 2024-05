New York Unité Spéciale - S18 E09 - Le patriarche

Lawrence Hendricks, le millionnaire P.-D.G. des magasins Avalon, fête son anniversaire. Après la fête, son petit-fils, Eric, tente de séduire Sarah, qui tient le bar. Le lendemain, la jeune femme se réveille sur un canapé, le chemisier déboutonné et le pantalon baissé. Elle se rend à l’unité spéciale où elle explique qu’elle pense avoir été violée, même si elle ne se souvient de rien, à part d’un jeune homme souriant. L’enquête commence et Eric Hendricks est bientôt identifié comme le jeune homme à qui Sarah a parlé, mais il nie formellement l’avoir violée. Ils auraient eu une relation sexuelle mutuellement consentie. Les résultats des analyses et prélèvements pratiqués sur la jeune fille reviennent du laboratoire : elle a été droguée à la méthaqualone, ce qui explique son absence de souvenirs. L'ADN d’Eric, mais aussi celui d’un autre homme de la même famille que lui, sont retrouvés. Seuls Lawrence et son fils Larry, le père d’Eric, correspondent au profil. Lawrence reconnaît très vite avoir eu des rapports sexuels avec Sarah, mais il affirme qu’elle était d’accord.