New York Unité Spéciale - S18 E11 - Dans le secret des vestiaires

Après un match de hockey, Jack, 13 ans, s’effondre dans un parking. Sa mère s’aperçoit qu’il saigne et comprend qu’il a été agressé sexuellement. A l’hôpital, les médecins observent une déchirure anale qui ne laisse aucun doute. L’unité spéciale découvre rapidement que le meilleur ami de Jack l’a agressé. Mais en fouillant un peu plus dans la vie du jeune garçon, ils comprennent que le père de Jack est très violent et qu’il exerce une autorité malsaine sur ses fils, en particulier sur Kyle.