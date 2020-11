New York Unité Spéciale - S18 E15 - Je sais tout...

La police de New York est sur les dents : celui que les médias surnomment "L'étrangleur de la deuxième avenue", un tueur en série, a déjà violé et assassiné trois femmes en quelques semaines. Comme il agit en moyenne tous les quinze jours, il est urgent de l’interpeler. Il s’en prend aux jeunes femmes qui sortent ivres des bars de cette avenue et des témoins disent avoir vu un véhicule ressemblant à un taxi à proximité des victimes avant qu’elles ne disparaissent. Une enquête conjointe avec la criminelle est déclenchée. Une quatrième victime est justement retrouvée, encore plus tôt que prévu, et elle présente les mêmes particularités que les précédentes : on lui a attaché les mains dans le dos avec une corde, on lui a rasé une mèche de cheveux à la base de la nuque et elle porte des marques de strangulation. Il s’agit de Jennifer Knowles. Elle travaillait pour la société "Attention", qui commercialise une application permettant de tout savoir sur les personnes qui vous entourent.