New York Unité Spéciale - S18 E20 - Le rêve américain

Une famille musulmane est sauvagement agressée dans son restaurant. Les deux filles sont violées et les agresseurs tuent l’une d’elles ainsi que leur père. Une inscription anti-musulmane en lettres de sang sur un des frigidaires fait comprendre à Benson qu’ils sont face à un crime de haine. Ils essaient d’en savoir plus en interrogeant les voisins et réalisent que les tensions intercommunautaires sont très importantes. La police scientifique découvre une empreinte de pas qui leur fait comprendre qu’une personne a assisté à la scène et s’est enfuie. L’équipe de Benson découvre qu’il s’agit du frère de la mère de famille. Ils l’interrogent et il identifie un des agresseurs comme étant un ancien employé du restaurant.