New York Unité Spéciale - S19 E02 - Un prince pas charmant

Le bureau du procureur a ouvert une enquête pour maltraitance et Benson est interrogée par Michelle Morrison. Savannah Ross, une jeune fille âgée de 20 ans, vient à l’unité spéciale porter plainte pour un viol qui a eu lieu quinze jours plus tôt. Son agresseur portait un masque de Prince charmant, il a mis un air d’opéra wagnérien pendant le viol et l’a ensuite obligée à se doucher longuement. Terrorisée à l’idée de retourner dans son appartement, elle est provisoirement relogée dans un foyer sécurisé. Mais en faisant des recherches sur la jeune fille, Rollins a des doutes : elle déjà porté de fausses accusations quand cela pouvait servir ses intérêts. Benson continue à croire Savannah, mais Rollins lui demande si ses capacités de jugement ne sont pas affectées par l’enquête dont elle fait l’objet. Benson se range à l’avis de Rollins et informe Savannah qu’elle va devoir quitter le foyer.