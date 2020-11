New York Unité Spéciale - S19 E04 - Parole libérée

Mandy Fowler a 15 ans et elle tient un vlog, un journal vidéo où elle raconte sa vie de jeune lycéenne, contente de sa rentrée scolaire et de ses activités. Mais suite à une soirée avec trois copains et une amie, elle disparaît après avoir laissé un message alarmant : elle a décidé de tout quitter après avoir découvert une photo d’elle où on la voit à demi-nue, le corps couverts d’insultes écrites au marqueur. La photo a été diffusée à tous les élèves du lycée, si bien que tout le monde l’insulte. L’unité spéciale craint le pire et découvre qu’elle correspondait avec un inconnu habitant Newark, Ethan Cohen. Effectivement, Mandy se cache chez lui et elle déclare que non seulement on lui a écrit sur le corps lors de la soirée, mais qu’en plus elle a été violée. Mais elle ne se souvient de rien car elle avait fumé un joint. Interrogés, les trois garçons qui ont passé la soirée avec elle tentent d’abord de se couvrir mutuellement, avant d’avouer partiellement les faits. Mark, l’un d’entre eux, reconnaît avoir pris la photo et l’avoir diffusée par SMS. Daniel, un deuxième, avoue lui avoir donné le joint à fumer. Enfin, le troisième, qui connaît Mandy depuis tout petit, déclare qu’il l’a seulement embrassée et qu’elle était tout à fait d’accord. Les trois garçons sont interpellés dans l’enceinte du lycée.