New York Unité Spéciale - S19 E08 - Désirs virtuels

Katy, une jeune starlette des réseaux sociaux, est violée par «Le monstre», un combattant de MMA. Il explique à la police que la jeune femme lui a demandé un rapport sexuel violent lors de leurs échanges sur messagerie. Les enquêteurs découvrent qu’une autre jeune femme, à la vie triste et ennuyeuse, a piraté leurs comptes pour intercepter les messages et répondre à leur place. Barba doit la faire craquer à la barre pour qu’elle avoue son intention de nuire à Katy et assurer sa condamnation.