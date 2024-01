New York Unité Spéciale - S19 E10 - Le mal d'une autre

L’équipe est appelée par une école qui accueille des élèves atteints de pathologies sévères. Deux élèves, un autiste et une jeune fille ayant une maladie musculaire, ont été retrouvés au sol dans une position équivoque. L’équipe s’aperçoit vite que le rapport sexuel était consenti, mais Rollins décèle en la mère de Mariel, la jeune fille malade, un problème. Elle soupçonne un syndrome de Münchhausen par procuration et elle comprend vite qu’elle a raison. Ils séparent la mère de la fille et expliquent à Mariel qu’elle n’a jamais été malade. Tout est de la faute de sa mère.