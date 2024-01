New York Unité Spéciale - S19 E12 - Impassible

Martha Cobb, une polémiste d’extrême droite, est assommée et violée lors d’une altercation entre des sympathisants de mouvements extrémistes de alt-right et des contre-manifestants progressistes. Elle accuse Justin, un jeune membre "d’antifa", un groupe d’extrême gauche. Benson est partagée entre l’envie d’aider une victime et le dégoût que les positions politiques et l’attitude générale de Martha lui inspirent. Les enquêteurs s’intéressent aussi à Randy, un activiste d’ultra-droite qui éprouve une fascination malsaine pour l’auteur réactionnaire.