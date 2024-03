New York Unité Spéciale - S19 E16 - Sans accord

Zoé, une enfant de 12 ans, disparaît près de son centre sportif. Rapidement, Benson comprend qu’un jeu avec ses amies a mal tourné. Elle est sans doute quelque part dans le centre. Elle la retrouve inconsciente et la petite est envoyée à l’hôpital. Mais contre toute attente, le chirurgien vient rapidement annoncer sa mort à ses parents. En voulant récupérer la bague de leur fille, les parents s’aperçoivent qu’elle présente une grande incision au niveau de la poitrine. Benson enquête immédiatement et apprend par le chirurgien que des organes lui ont été retirés d’office sans l’accord des parents et que le cœur est en partance pour un autre hôpital où attend un petit garçon malade.