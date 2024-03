New York Unité Spéciale - S19 E17 - Sonate pour mineur

Haley et Jenni, deux jeunes filles âgées de 16 ans originaires de Pennsylvanie, sont en voyage scolaire à New York pour la première fois. Elles sont accompagnées par leur professeur de musique, James Turner. Elles sortent dans une boîte de nuit du quartier de Bowery, où Haley danse avec un homme qui porte un masque de clown. Plus tard dans la soirée, quand Jenni la cherche, son amie a disparu. Les accompagnateurs préviennent l’unité spéciale dès le lendemain matin et James leur montre une vidéo qu’il a reçue. On y voit Haley dans une voiture et elle a l’air terrorisée. Sur la vidéo, on aperçoit l’adresse d’un boucher de Brooklyn. Le patron identifie l’un de ses employés, Vincent Drago.