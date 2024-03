New York Unité Spéciale - S19 E19 - Justice parallèle

Un homme reçoit un appel inquiétant de sa femme qui semble être en train de se faire agresser par un homme. L'unité spéciale est appelée pour enquêter et retrouver la femme et sa petite fille âgée de 4 ans. Mais rapidement, la disparition leur semble suspecte. Ils soupçonnent le mari infidèle d’avoir tué sa femme et sa fille. Pourtant, en remontant la piste de la voiture, Benson retrouve Alex Cabot. Elle comprend qu’Alex fait partie d’un réseau qui fait disparaître les femmes maltraitées pour leur permettre d’avoir une nouvelle vie. Mais Benson refuse de mentir et de laisser le mari de la disparue croupir en prison pour des meurtres qu’il n’a pas commis.