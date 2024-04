New York Unité Spéciale - S19 E20 - Le livre d'Esther

Une jeune fille s’échappe d’un placard où elle semblait être retenue prisonnière, s’enfuit par une fenêtre et se sauve en courant. Elle prend un train de banlieue et s’enferme dans les toilettes. Une contrôleuse la trouve au terminus et alerte la police. Devant le mutisme et l’air terrifié de la jeune fille, Rollins tente une approche en douceur et réussit à l’amadouer en lui tendant des bonbons. Elle est affamée et a sûrement été agressée car elle a des bleus sur le front. L’inconnue se contente de donner son prénom, Esther, et de citer la Bible quand on l’interroge. Une fois à l’hôpital, les médecins constatent qu’elle souffre de malnutrition sévère.