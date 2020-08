New York Unité Spéciale - S19 E23 - La vengeance est un plat...

Lourdes, une nounou âgée de 23 ans d’origine mexicaine, sort en boîte de nuit avec une amie. Elle aperçoit un homme séduisant et se rapproche vite de lui. Il s’appelle Miguel et il l’emmène dans un appartement où après l’avoir embrassé, Lourdes braque une arme sur lui en lui demandant s’il se souvient d’elle. Lui affirme que non. Lourdes veut d’abord le tuer, puis elle décide de le torturer d’abord, avant de sembler sur le point de se suicider. Elle insiste pour qu’il avoue la connaître. Le propriétaire de l’appartement, José, rentre et les surprend : Lourdes lui fracasse le crâne avec une statuette. Un homme arrive à l’unité spéciale avec un portable qu’il a trouvé en boîte de nuit : il montre les images de Miguel, séquestré par Lourdes.