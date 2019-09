New York Unité Spéciale - S19 E03 - Leçon de choses

Un homme est retrouvé dans un hôtel, les testicules tranchées. L’équipe de l’unité spéciale découvre qu’à une époque, il a été professeur et comprend que ce sont trois de ses anciennes élèves qui se sont alliées pour se venger de lui et de l’époque où il abusait d’elles et de leur crédulité en les séduisant et en couchant avec elles. Evelyn, la femme qui l’a agressé physiquement, raconte que lorsqu’elle était jeune, il la manipulait et avait fini par la violer.