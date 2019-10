New York Unité Spéciale - S19 E05 - L'enfant perdue

Sheila Porter obtient une audience devant la juge aux affaires familiales pour demander à rencontrer Noah, ce à quoi Benson s’oppose catégoriquement. Une jeune femme est retrouvée en état de panique à Central Park : elle dit ne pas savoir comment elle s’appelle ni d’où elle vient. Elle a échappé à un homme qui la retenait prisonnière et l’a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Elle refuse qu’on la touche on qu’on l’examine. Carisi l’interroge et croit reconnaître en elle Emma Lawrence, une petite fille qui a été enlevée dix ans auparavant, le jour de la rentrée scolaire. La petite fille avait 6 ans à l’époque et l’inconnue de Central Park pourrait correspondre, en termes d’âge et de profil. Les parents sont prévenus et ils sont formels : c’est bien leur petite Emma qui est revenue. Mais rapidement, l’unité spéciale se rend compte que le récit que leur a fait la jeune fille ne cadre pas avec les éléments dont ils disposent...