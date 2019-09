New York Unité Spéciale - S20 E11 - Plastique parfaite

Ava, une trentenaire dynamique, assiste à une soirée organisée par sa nouvelle patronne. Mais rapidement, elle se sent mal. Elle finit la soirée dans la rue, ses vêtements arrachés, cherchant désespérément de l’aide. Elle est conduite aux urgences. Elle affirme avoir été violée et L'unité spéciale mène l'enquête. La victime affirme avoir été droguée et violée par un couple. Le seul avec lequel elle a eu des échanges durant cette fête est interrogé. Il s'agit d'un chirugien esthétique très connu et de sa compagne. Ils reconnaissent ouvertement avoir des relations multiples avec d’autres femmes, mais ils jurent qu’Ava était consentante. Persuadé que le médecin est un pervers, Carisi approfondit ses investigations sur lui.