New York Unité Spéciale - S20 E12 - Le violeur de l'infini

Vingt-cinq ans jour pour jour après son dernier viol, "Le violeur de l’infini" frappe encore. Tout porte à croire qu’il s’agit bien de lui : le mode opératoire, la signature sur le mur… Mais après enquête, l’unité spéciale comprend qu’il s’agit d’un imitateur, un fan du violeur en série habitué des réseaux sociaux et des forums qui lui sont consacrés. L’imitateur s’appelle Karl Patton. Lorsqu'il est arrêté, il se vante d’être le véritable "Violeur de l'infini", alors qu’il est trop jeune. Son arrogance pousse le vrai violeur en série à sortir de sa retraite : il viole Claire Newbury, l’auteure qui lui a consacré trois ouvrages. C’est son 23ème viol et il est très prudent. Il y a donc peu d’éléments pour faire avancer l’enquête. Pete Stone découvre que son père travaillait sur l’affaire. Il était obsédé par ce violeur qui lui écrivait, au point de négliger sa vie de famille et surtout, son jeune fils. L’une des lettres conduit à un brocanteur qui exhume une enveloppe envoyée par "Le violeur de l'infini".