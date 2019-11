New York Unité Spéciale - S20 E14 - Quatre flics en colère

Les enquêteurs de l’Unité Spéciale patientent dans une salle surchauffée, sous le tribunal, avant de témoigner devant la cour. L’accusée est une femme qui a abattu son mari après six années de maltraitance verbale et de violence psychologique. Comme il n’y a jamais eu de violence physique ni de viol avéré, Stone tente de la faire condamner pour meurtre, avec le soutien d’Amanda. Mais Carisi et Benson trouvent l’affaire plus nuancée et hésitent à moduler leurs témoignages pour la disculper.