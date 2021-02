New York Unité Spéciale - S20 E16 - Affronter ses démons

Micah, un jeune documentaliste, se suicide. A ses pieds, sont retrouvées des photos de jeunes garçons dénudés, dont on ne voit pas le visage. L’unité spéciale pense d’abord que Micah pourrait être un pédophile, mais ses parents le reconnaissent sur les photos. Une enquête s’ouvre et ils finissent par retrouver un homme avec qui Micah aurait appris la magie, dix ans auparavant. En fouillant chez lui, ils retrouvent des vieilles photos de l’époque où il était entraîneur de base-ball. Benson y reconnaît Cassidy. Elle lui apprend que son ancien entraîneur est soupçonné de pédophilie et il semble y être indifférent...