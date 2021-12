New York Unité Spéciale - S20 E17 - L'Homme à l'écharpe jaune

Suite à une altercation entre deux automobilistes, la police découvre une petite fille dans le coffre d’une berline grise. Bailey Shaw a été enlevée à Central Park quelques heures plus tôt. Elle raconte avoir suivi un homme qui prétendait être un ami de son papa, qui l’a emmenée chez lui. La fillette s’est déshabillée et a fait la sieste avec lui dans son lit. Quand on retrouve l’homme qui conduisait la berline grise, il dit avoir joué de malchance : il a volé le véhicule sur le parking d’une supérette, mais ce n’est pas lui qui a enlevé Bailey. Les deux papas de Bailey expliquent qu’ils ont eu recours à une mère porteuse pour avoir Bailey. L’unité spéciale l’interroge et découvre que la jeune femme espionne sa fille. Elle est rapidement mise hors de cause, mais les photos qu’elle a prises à Central Park permettent d’avoir une description de l’homme qui a enlevé l'enfant...