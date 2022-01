New York Unité Spéciale - S20 E18 - Le loup et l'agneau

Nikki Staines, une avocate reconnue, attaque la police et réclame des millions pour surveillance illégale de groupes d’activistes. Après un gala de la police, elle est retrouvée violée et son téléphone, qui contient des enregistrements confidentiels, a disparu. Olivia soupçonne Rob Miller, un avocat très influent, ami de Dodds, qui doit défendre la police lors du procès. Il semble avoir des informations et de l’emprise sur tout le monde, au point qu’il se permet de reconnaître avoir eu un rapport avec Nikki mais prétend qu’elle était consentante. La victime finit même par se ranger à sa version.