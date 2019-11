New York Unité Spéciale - S20 E19 - Vous ne pouvez pas embrasser la mariée

Lana et Josh s’apprêtent à se marier à l’église lorsqu’une femme dans l’assistance les interrompt. Elle accuse Josh de l’avoir violée. Le prêtre fait venir l’unité spéciale. Kitty Bennett dit qu’elle aurait vu Josh Hensley en tant que psychiatre suite à la mort de sa mère, mais qu’il l’aurait violée dès la première consultation. Hensley nie formellement avoir eu Kitty comme patiente, il prétend même ne pas la connaître. Les enquêteurs rencontrent plusieurs personnes prêtent à témoigner que Hensley est irréprochable et deux d’entre elles racontent que Kitty les a harcelées. Kitty Bennett a en effet l’air d’être instable et elle a eu des démêlés avec la justice.