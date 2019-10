New York Unité Spéciale - S20 E20 - La petite fille modèle

La police emmène Garrett Howard, qui se disputait violemment chez lui avec sa belle-fille, Mackenzie, âgée de 13 ans. A l’hôpital, la jeune fille confie être enceinte, mais elle refuse de dire qui est le père, prétextant une rencontre sans lendemain. Les enquêteurs soupçonnent puis innocentent le beau-père, des camarades de classe et enfin un professeur du collège, Quentin Dreyfus. Mackenzie surgit au poste : elle a avoué à son beau-père que le père était Quentin. Benson et Rollins trouvent Garrett chez le professeur : l’altercation a dégénéré et Quentin est mort.